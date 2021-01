Auto gerät in Brand - Zeugen gesucht

Weinheim.Aus bislang unbekannten Gründen ist in der vergangenen Nacht ein schwarzer Dacia in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Bei Eintreffen der Beamten in der Nördlichen Bergstraße stand das Fahrzeug in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim, die mit vier Fahrzeugen und 16 Wehrmännern im Einsatz war, konnte den Brand nach kurzer Zeit löschen. Durch das Feuer wurde auch ein Rollladen des angrenzenden Gebäudes beschädigt.

Der Sachschaden wird auf etwa 7000 Euro beziffert. Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat Mannheim. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

