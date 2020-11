Auto kracht in geschlossene Bahnschranke – Radfahrer verletzt

Schwetzingen.Bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Donnerstag am Bahnübergang in der Grenzhöfer Straße ist ein Radfahrer leicht verletzt worden. An der Schranke entstand ein Sachschaden von rund 18.000 Euro. Nach den bisherigen Ermittlungen umfuhr zunächst ein 31-jähriger Radfahrer die geschlossene Halbschranke über den Bahnübergang in Richtung Plankstadt - trotz Rotlicht. Die 47-jährige Autofahrerin folgte dem Radfahrer. Beim Ausweichmanöver geriet die Autofahrerin dann auf die Gegenfahrbahn und fuhr in die geschlossene Halbschranke. Der Fahrradfahrer stürzte vom Fahrrad und verletzte sich leicht. Ob es zu einer Berührung zwischen dem Auto und dem Fahrrad kam, ist derzeit Gegenstand der Unfallermittlungen. Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 06202/2880 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

