Neckargemünd.Zu einem Verkehrsunfall ist es am heutigen Freitagnachmittag in Neckargemünd gekommen. Auf der B45 in Höhe Kriegsmühle kam eine Person mit ihrem Fahrzeug von der Straße ab und krachte dann in einen Mast. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.11.2020