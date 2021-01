Auto landet auf dem Dach - Fahrerin verletzt

Sinsheim.Eine 21-jährige Frau hat am Sonntagmorgen auf der K4277 einen Verkehrsunfall verursacht, teilte die Polizei mit. Die Frau aus Kirchardt fuhr gegen 8.45 Uhr mit ihrem Auto Richtung Waldangelloch. Unmittelbar vor der Abzweigung Sinsheim-Hammerau kam sie wegen zu hoher Geschwindigkeit von der glatten Fahrbahn ab. Sie lenkte dagegen, wodurch sich der Pkw überschlug, in den linken Straßengraben geriet und dort auf dem Dach zum Stehen kam.

Die 21-Jährige wurde an der Unfallstelle durch einen Notarzt und eine RTW-Besatzung versorgt und anschließend vorsorglich in eine Klinik gebracht. Nach derzeitigem Stand erlitt sie keine schweren Verletzungen. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Feuerwehr aus Hilsbach und die Feuerwehr aus Weiler unterstützen die Maßnahmen an der Unfallstelle. Die K4277 wurde zunächst beidseitig gesperrt, konnte jedoch kurz darauf wieder frei gegeben werden.

