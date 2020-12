Schwetzingen/Hockenheim.Bei einem Unfall auf der B39 zwischen Schwetzingen und Hockenheim hat sich ein 57-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Dieser war zuvor mit seinem Auto ungebremst in den Anhänger eines Traktors geprallt. Der Mann in das Heck des Anhängers fuhr, wie die Polizei mitteilte. Der mann war am Mittwochabend mit seinem Auto auf der B 39 unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache in das Heck des Anhängers fuhr, wie die Polizei mitteilte.

Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Mannheimer Krankenhaus. Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt. Die Bundesstraße in Fahrtrichtung Schwetzingen war für mehrere Stunden gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Der Schaden am Anhänger sowie am Auto wird von der Polizei auf rund 4000 Euro geschätzt.

