Auto rutscht nach Kollision mit Kleintransporter Böschung hinab – L535 zeitweise voll gesperrt

Heiligkreuzsteinach.Bei einem Unfall in der Nähe von Heiligkreuzsteinach am Dienstagnachmittag ist ein Auto in eine Böschung hinabgewiesen worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein Kleintransporter zum Unfallzeitpunkt gegen 15 Uhr auf der L535 unterwegs, als dieser wegen nicht angepasster Geschwindigkeit von der schneebedeckten Fahrbahn abkam und daraufhin auf der Gegenfahrbahn mit einem Auto kollidierte. Der Pkw wurde durch den Zusammenprall abgewiesen und rutschte schließlich die Böschung hinab, wo das Fahrzeug liegenblieb.

Die Insassen konnten das Auto selbständig verlassen und blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 15 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Arbeiten am Unfallort dauerten am Abend noch an. Dafür waren die Fahrbahnen zeitweise teils und auch voll gesperrt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.01.2021