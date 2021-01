Autofahrer flüchtet betrunken vor Polizei

Ludwigshafen.Eine 42-jähriger Autofahrer ist am gestrigen Sonntag zunächst vor der Polizei geflohen, also diese ihn gegen 23.30 Uhr Im Zollhof kontrollieren wollten, teilte die Polizei mit. Er konnte schließlich in der Kaiser-Wilhelm-Straße angehalten werden. Die Polizisten bemerkten bei der Kontrolle, dass der 42-Jährige alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Dieser ergab einen Wert von 1,19 Promille.

Dem Mann wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten und kann mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe sowie einem Führerscheinentzug rechnen. Darüber hinaus wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkungen gefertigt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.01.2021