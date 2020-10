Autofahrer flüchtet nach Unfall auf Parkplatz

Walldorf.Ein bisher unbekannter Autofahrer hat am Dienstag einen Unfall auf einem Parkplatz in Walldorf verursacht und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei am Mittwoch mittelte, hat sich der Unfall zwischen 7.45 Uhr und 8 Uhr ereignet. Beschädigt wurde dabei ein BMW, der auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Nußlocher Straße stand. Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallverursacher unter 06222 57090.

