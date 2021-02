Autofahrer überfährt bei Flucht vor Polizeikontrolle beinahe Passantin

Maxdorf.Bei einer Polizeikontrolle am vergangenen Sonntag ist es bei einem Fluchtversuch zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei sollten gegen 17.30 Uhr vier Fahrzeuge auf dem Heideweg aus Richtung Lamsheim kommend kontrolliert werden. Das dritte Fahrzeug aus der Reihe fuhr jedoch kurzerhand rückwärts, um sich augenscheinlich der Kontrolle zu entziehen. Bei diesem Fahrmanöver kollidierte das Auto beinahe mit einer Passantin auf dem angrenzenden Gehweg.

Auf Zurufen und Zeichen der Polizeibeamten reagierte der Fahrer nicht. Als die Beamten in den Streifenwagen einstiegen, um schnell an das besagte Fahrzeug zu gelangen, wendete dieses und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen davon. Eine anschließende Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug verlief erfolglos.

Die Frau, die beinahe von dem Auto erfasst wurde, konnte nicht mehr angetroffen werden, so dass die Personalien der geschädigten Passantin bislang nicht bekannt sind. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter Telefon 06237/934-1100 zu wenden.

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.02.2021