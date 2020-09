Autofahrer verliert Kontrolle über Fahrzeug und prallt gegen Tankstelle

Waibstadt.Ein Gesamtschaden von rund 11.000 Euro ist am Sonntagabend gegen 17.45 Uhr von einem 27-jährigen Fahrer eines Kleintransporters verursacht worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Mann aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet von der Hauptstraße auf das Gelände einer Tankstelle.

Dort kollidierte er zunächst mit zwei abgestellten Anhängern, dann mit der Hausmauer der Tankstelle. Durch den Aufprall zerbrach ein Schaufenster.

Der 27-Jährige blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden in geschätzter Höhe von rund 5.000 Euro. Der Schaden an den Anhängern wird auf rund 1.000 Euro, der Schaden am Gebäude auf rund 5.000 Euro geschätzt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.09.2020