Autofrei und Spaß dabei

„Freunde der Pfalz“ ist das Motto des 34. Erlebnistages Deutsche Weinstraße am Sonntag, 25. August. Die über 80 Kilometer lange Strecke, die als eine der ältesten Touristikrouten Deutschlands gilt, ist an diesem Tag für Autofahrer gesperrt.

Edenkoben.Die Weinbauregion verwandelt sich in ein Dorado für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer. „Wenn einmal im Jahr die Autos fehlen, zeigt sich die Weinstraße von ihrer schönsten Seite. Städte und Gemeinden sorgen mit Vereinen, Weingütern und Winzergenossenschaften acht Stunden lang für zahlreiche Highlights“, sagt Detlev Janik, Geschäftsführer von Pfalzwein. Die Weinwerber richten gemeinsam mit den Kommunen an der Deutschen Weinstraße den Erlebnistag aus. Eröffnet wird das längste Weinfest der Pfalz und wohl auch Deutschlands um 10 Uhr in Edenkoben. Zwischen Schweigen-Rechtenbach im Süden und Bockenheim im Norden werden bis 18 Uhr bei guter Witterung bis zu 200 000 Besucher aus allen Teilen Deutschlands erwartet, um die Heimat des Pfälzer Weins genauer zu erkunden. Doch nicht nur der Wein und kulinarische Spezialitäten der Pfalz stehen im Fokus des Erlebnistages.

Für ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Musik, Sport, Spiel und Spaß sorgen die Städte und Gemeinden entlang der Strecke. So findet auch ein Volkslauf (10 Kilometer) mit Start in Kirchheim statt oder ein „Erlebnistagsbähnel“ fährt durch die Weinberge im Norden der Weinstraße. Wie jedes Jahr raten die Veranstalter zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln – etwa mit der Rhein-Haardtbahn nach Bad Dürkheim. Ausgenommen von der Sperrung der Deutschen Weinstraße sind die Anlieger in den Ortschaften.