Autos stoßen auf Landstraße frontal zusammen - vier Verletzte

Neckarsteinach.Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind bei Neckarsteinach (Landkreis Bergstraße) vier Menschen verletzt worden. Nahe der Grenze zwischen Hessen und Baden-Württemberg sei am Sonntagabend das Auto eines 40-Jährigen auf nasser Straße in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Dort kollidierte sein Wagen mit dem einer 51-Jährigen. Der Mann sowie die drei Insassen des entgegenkommenden Wagens wurden verletzt, manche von ihnen schwer. Sie alle kamen in Krankenhäuser.

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.10.2020