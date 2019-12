AVR-Anlage geschlossen

Die AVR-Anlage Hirschberg in der Lobdengaustraße 21 im Ortsteil Großsachsen bleibt noch bis einschließlich Montag, 6. Januar 2020 geschlossen. Dies teilt die AVR Kommunal GmbH mit. Grund dafür sind notwendige Sanierungsarbeiten nach dem Brand von Abfällen innerhalb der Umschlaghalle im vergangenen August. Anlieferer können auf die AVR-Anlage Ketsch, An der L 722, ausweichen. Diese ist von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 12.45 bis 16 Uhr sowie am Samstag, 28. Dezember, von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Darüber hinaus können Abfälle bei den AVR-Anlagen Wiesloch, Bruchwiesen 8, und Sinsheim, An der B 292, Gewann „Saugrund“ angeliefert werden. Die Anlagen Wiesloch und Sinsheim sind geöffnet von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr, samstags von 8 bis 12 Uhr. red

