Baden, Odenwald und Kurpfalz stehen Pate

Diesmal ging‘s ganz fix: Keine fünf Minuten hat der Heddesheimer Gemeinderat am Donnerstagabend benötigt, um einstimmig die Straßennamen für das Neubaugebiet Mitten im Feld II festzulegen: Odenwaldstraße, Kraichgaustraße, Badenerstraße, Kurpfalzstraße.

Wer sich an die Sitzung vor rund fünf Jahren erinnerte, als es um die Benennung im ersten Bauabschnitt ging, rieb sich verwundert die Augen. Gelächter auch unter den Räten: „Wir sind ja lernfähig“, feixt einer. Seinerzeit hatte es so viele unterschiedliche Vorschläge der Fraktionen gegeben, dass man sich auf keinen davon verständigen konnte. Mehrheitsfähig waren am Ende nur die Komponisten – und niemand im Rat war zunächst so richtig glücklich damit. Erst nachträglich wurde der Beschluss schließlich dahingehend geändert, dass wenigstens die Straße „Mitten im Feld“ als Namensgeberin des Gebiets noch zum Zug kam. Sie soll nun auch im zweiten Bauabschnitt die Haupterschließungsachse bilden.

Das Bebauungskonzept lehnt sich generell eng an das des ersten Abschnitts an. „Die Festlegungen für die Grundstücke waren rückblickend erfolgreich“, sagte Bürgermeister Michael Kessler bei der jüngsten Diskussion im Rat. Befreiungsanträge habe es kaum gegeben. „Ein harmonisches Bild“ ist dort nach Einschätzung von Planerin Petra Schippalies ebenfalls entstanden. Warum also das Rad neu erfinden?