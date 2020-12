Stuttgart.Die baden-württembergische Landesregierung will den Alkoholausschank unter freiem Himmel insbesondere aufgrund des hohen Andrangs an Glühweinständen im Land verbieten. Man werde ein flächendeckendes Alkoholverbot in die nächste Corona-Verordnung aufnehmen, kündigte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) in Stuttgart an. Die Kommunen sollten die Vorgaben schon zum 3. Advent umsetzen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.12.2020