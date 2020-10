Baustelle in Friesenheim: Ersatzverkehr der Linie 10 neue Route

Ludwigshafen.Die Großbaustelle zum Ausbau der Linie 10 in Friesenheim geht am kommenden Montag, 2. November, in die nächste Phase. Dies wirkt sich auch auf die Route des Ersatzverkehrs aus, denn die Busse können dann nicht mehr durch die Luitpoldstraße fahren. Ab Montag rollen sie in Fahrtrichtung Friesenheim Mitte ab der Haltestelle Sternstraße über die Kreuz-, Friesen-, Nietzsche-, Hagelloch- und Herrenwaldstraße und dann über die Sternstraße weiter auf ihrem bisherigen Linienweg in Richtung Ebertpark. Für die Haltestelle Kreuzstraße wird laut RNV eine Ersatzhaltestelle in der Kreuzstraße vor der Abzweigung Friesenstraße eingerichtet. Die Haltestelle Hagellochstraße wird in die Hagellochstraße kurz vor der Kreuzung mit der Carl-Bosch-Straße verlegt. Auch für den Individualverkehr gibt es Einschränkungen, denn der Bereich Friedrich-Profit-/Luitpoldstraße wird ab Montag für die Durchfahrt gesperrt. „Die angrenzenden Grundstücke und Gewerbebetriebe bleiben erreichbar“, teilt die RNV mit. Für Fußgänger werden provisorische Wege angelegt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.10.2020