Beamte beenden illegale Grillparty

Sinsheim.Beamte des Polizeireviers Sinsheim haben am gestrigen Abend eine Grillparty mit mehreren Personen in Waibstadt beendet. Nachdem die Beamten gegen 20.15 Uhr gerufen worden waren, stellten sie mindestens neun Personen aus unterschiedlichen Haushalten ohne Mundschutz und Mindestabstand in einem Hinterhof fest. Weitere Teilnehmer hatten sich offensichtlich zuvor bereits entfernt. Mit dem polizeilichen Ende der Grillparty erwartet die festgestellten Teilnehmer nun ein saftiges Bußgeld.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 03.01.2021