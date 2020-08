Beherzte Pflegerin

„Nicht nur wir geben alles für die Bevölkerung“, schreibt die Heddesheimer Feuerwehr im Internet über einen Einsatz, der sie am Freitagmorgen gegen halb neun in die Muckensturmer Straße führte. Ein ambulanter Pflegedienst hatte Alarm geschlagen, weil eine Patientin nicht wie sonst üblich die Tür öffnete, sondern sich in hilfloser Lage befand, wie die Pflegekraft beim Blick durchs Fenster sah. Die Pflegerin fackelte offenbar nicht lange: „Noch vor unserem Eintreffen stieg diese mit einer Leiter in die Wohnung und öffnete die Tür von innen heraus“, schreibt die Freiwillige Feuerwehr über die couragierte Helferin. So habe der Rettungsdienst ohne Zutun der Wehr sofort eingreifen können.

Holzabfall brennt in Gestrüpp

Etwas mehr zu tun hatten die Brandschützer am Vorabend, als sie zu einem Feuer an die Bahntrasse in Höhe der Autobahnbrücke gerufen wurden. „Nach kurzer Erkundungsphase konnten wir feststellen, dass wir es mit ca. 20 Quadratmeter brennendem Holzabfall und Gestrüpp in unwegsamen Gelände zu hatten“, heißt es in ihrem Bericht. Mit einem Rohr sei das Feuer zügig bekämpft worden. Der noch glühende Rest wurde mit Hilfe von Dunghacken auseinandergezogen und weiter abgelöscht.

„Bei diesen Temperaturen war das natürlich eine schweißtreibende Arbeit“, so die Feuerwehr. Rund 4000 Liter Wasser später hatte das Feuer endgültig nichts mehr zu melden und die Wehr konnte zusammenpacken. red/agö

