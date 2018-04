Bei der "Arisierung" noch offene Fragen

Am Jahrestag der Novemberpogrome von 1938 trafen sich Ilvesheimer vor dem Mahnmal an der Bibliothek zur Gedenkfeier. © neu

Am gestrigen Jahrestag der Novemberpogrome von 1938 versammelten sich vor der Gedenkstätte an der Gemeindebibliothek zahlreiche Bürger, um an die von den Nazis organisierte Gewalt gegen Juden im gesamten Deutschen Reich zu erinnern. "Zum 74. Mal jährt sich die Pogromnacht, in der auch Ilvesheim zum schrecklichen Geschehen des Rassenwahns wurde", formulierte Ilvesheims Bürgermeister Andreas

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.11.2012