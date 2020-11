Bei Geschwindigkeitskontrolle auf B9 - 144 km/h zu schnell

Ludwigshafen.Ein Autofahrer ist am Sonntagvormittag bei einer Geschwindigkeitsmessung auf der B9 bei Ludwigshafen mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 144 km/h erwischt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann in Fahrtrichtung Frankenthal bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h mit 217 km/h unterwegs. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von mindestens 1200 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Bei der Geschwindigkeitsmessung seien 666 Autofahrer wegen einer erhöhten Geschwindigkeit aufgefallen. Auf 172 davon wartet nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 70 Euro zu und ein Punkt im Fahreignungsregister. 14 von ihnen müssen auch mit einem Fahrverbot von mindestens einem Monat rechnen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.11.2020