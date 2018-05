Beindstraße voll gesperrt

Anzeige

Die Beindstraße in Heddesheim muss wegen unvorhergesehener Leitungsarbeiten am Dienstag, 22. Mai, voll gesperrt werden. Das teilte die Gemeinde gestern mit. Betroffen davon sind auch die Buslinien 627, 629 und 630. Die Haltestellen Hans-Thoma-Schule, Muckensturmer Straße und Johannes-Kepler-Schule können nicht bedient werden. Für die Haltestelle Johannes-Kepler-Schule wird eine Ersatzhaltestelle in der Ringstraße im Bereich des Badesees eingerichtet. Die Haltestelle Rathaus wird in die Bahnhofstraße (Kreuzung Unterdorfstraße) umgelegt. Auch nach Abschluss der Leitungsarbeiten bleibt der Gehweg am Eckhaus wegen Abrissarbeiten vorerst gesperrt. Die Umleitung für Fußgänger ist ausgeschildert. hje