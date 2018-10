Beitrag zum Filmfestival

Am Dienstag, 23. Oktober, 16 Uhr, zeigt die Gemeinde Edingen-Neckarhausen im Rahmen des „Europäischen Filmfestivals der Generationen“ den Film „Monsieur Pierre geht online“ im Bürgersaal des Rathauses Edingen. Der Eintritt ist frei. Zum Film: Pierre ist ein einsamer Witwer, der seit dem Tod seiner Frau zurückgezogen in seiner Pariser Wohnung lebt. Seine Tochter schenkt ihm einen Computer samt Internetanschluss und stellt ihrem Vater auch gleich den jungen Mann Alex an die Seite, der ihren Vater in die digitale Welt einführen soll. Es dauert nicht lange, da hat Pierre auch die einschlägigen Datingportale für sich entdeckt. Als er sich übers Netz in die junge Flora verliebt, gibt er sich als Alex aus und überredet diesen, Flora an seiner Stelle zu persönlichen Dates zu treffen. Pierres lyrische Liebeskunst und Alex´ Küsse sorgen für ein turbulentes wie amouröses Wechselspiel. red

