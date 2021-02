Bereits über 57 000 Impfungen durchgeführt - ab dieser Woche mehr Impfungen möglich

Rhein-Neckar-Kreis/Heidelberg.Aufgrund der momentan zugesagten Impfstofflieferungen rechnet das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis damit, ab dieser Woche deutlich mehr Menschen impfen zu können als bislang: Im Zentralen Impfzentrum (ZIZ) in PHV sind ab sofort mehr als 1000 Impfungen pro Tag geplant, im Kreisimpfzentrum (KIZ) Weinheim etwa 400 pro Tag, im KIZ Sinsheim circa 300 pro Tag und im KIZ in Heidelberg-Pfaffengrund (betrieben von der Stadt Heidelberg) sind es rund 150 pro Öffnungstag. Das teilte die Stadt in einer Pressemeldung mit.

Auch die Zahl der bereits geimpften Menschen schreitet weiter voran. Stand Sonntagabend, 21. Februar, wurden in den insgesamt vier Impfzentren bereits 57 439 Impfungen durchgeführt. 37 138 Personen haben ihre Erstimpfung erhalten und somit 20 301 Personen auch schon ihre Zweitimpfung.

Letztere gelten als „durchgeimpft“ und mit einem guten Schutz gegen einen schwereren Covid-19-Infektionsverlauf ausgestattet. In der Gesamtzahl von 57 439 Impfungen sind auch diejenigen enthalten, die durch die Mobilen Impfteams durchgeführt wurden.

Im Rhein-Neckar-Kreis wurden bereits 86 von 87 stationären Alten- und Pflegeeinrichtungen durch Mobile Impfteams angefahren und 11 165 Bewohnende sowie Mitarbeitende erstgeimpft (Heidelberg: 1949 Menschen in 15 Einrichtungen), die Zweitimpfung haben bereits 5721 Personen in 48 Heimen erhalten. Die Erstimpfungen in 15 Heidelberger Pflegeheimen sind seit 6. Februar abgeschlossen, zweitgeimpft worden sind in Heidelberger Heimen bereits 888 Menschen.

„Stand heute gehen wir davon aus, dass die Impfungen in den stationären Alten- und Pflegeeinrichtungen im Rhein-Neckar-Kreis bis Mitte März abgeschlossen sind“, sagt Christoph Schulze, ärztlicher Leiter der vom Rhein-Neckar-Kreis betriebenen Impfzentren.

