Berliner Straße ab Mitte Dezember wieder frei

Ludwigshafen.Nach dem Abriss der Pilzhochstraße soll die Durchfahrt an der Berliner Straße für Straßenbahnen und Autos am Freitagabend, 11. Dezember, wieder freigegeben werden, sagt Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt. Da beim Abriss auch die Aufhängungen der Straßenbahn-Oberleitungen abgebrochen wurden, müsse für Ersatz gesorgt werden. Die Fundamente der neuen Oberleitungsmasten wurden bereits betoniert. Nun werden die Masten gesetzt und die Fahrleitungen eingezogen. Die Arbeiten sollen nach Angaben der Verwaltung in den Nächten 1./2. Dezember, 2./ 3. Dezember sowie 7./ 8. sowie am 9. Dezember erfolgen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.11.2020