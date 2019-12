Besuch im Nationaltheater

In der gerade angelaufenen Spielzeit 2019/2020 des Nationaltheaters konnten sich die Theaterabonnenten bisher an zwei besonderen Abendvorstellungen erfreuen. Im neuen Jahr können noch Schnupperabonnements von fünf Vorstellungen gebucht werden. Die Ansprechpartnerin für die Betreuung des Regionalabonnements in Leutershausen, Martina Bender, steht für Fragen zur Verfügung. Die Regionalbetreuerin meint, dass ein Schnupperabo auch ein schönes Weihnachtsgeschenk wäre.

In Leutershausen gibt es zudem die Möglichkeit mit dem Theaterbus direkt ans Theater nach Mannheim zu fahren. Treffpunkt ist der Edeka-Parkplatz in Leutershausen, die Theaterbesucher werden direkt vor das Theater gefahren und nach dem Besuch wieder dort abgeholt. Gerade in den kalten Wintermonaten ist das eine wirklich gute Alternative.

Der aktuelle Spielplan liegt in mehreren Geschäften, in der Gemeindebücherei und im Rathaus in Leutershausen aus oder die Interessenten wenden sich direkt an Martin Bender, Telefon 06201/55125. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.12.2019