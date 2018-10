Besucher genießen Flair, Prosecco und Pop-Musik

Das Wetter: traumhaft. Besucher und Händler: begeistert. Die jüngste „Nacht der Lichter“: ein voller Erfolg. Der zweite lange Einkaufsabend des Ladenburger Bundes der Selbstständigen (BdS) war mehr als der Abschluss eines „goldenen Oktobertags“ mit rekordverdächtigen Temperaturen. Dank des selbst nach Sonnenuntergang noch milden Spätsommerwetters genossen ebenso rekordverdächtig viele Besucher unter dem Motto „Shoppen und Schlemmen“ Angebote in Geschäften und Gasthäusern sowie Prosecco und Popmusik im Freien.

So viele Lichtstrahler wie nie zuvor erhellten Schaufensterfronten farbenfroh. „Unsere Kunden und ich sind begeistert“, freut sich Manuela Riebel von „Ela’s Modeatelier“, die im Mai am Marktplatz einzog. Ihre Modenschau wirkte wie ein Magnet und füllte die Straße vor dem Geschäft. Auch Kunden ihres seit 30 Jahren bestehenden Schriesheimer Ladens ließen sich anlocken. „Ich fühle mich hier total super aufgenommen“, so Riebel.

„Die Nacht der Lichter ist ein Pflichttermin für uns“, sagt Karin Hoss. „Und wir kaufen immer etwas ein“, bekräftigt Birgit Unholz. Auch die Musik trage zum Wohlfühl-Flair bei, so die beiden. Der junge Mannheimer Sänger Rouven Gruber habe sie bewegt. An anderen Stellen in der Altstadt sorgten Teamplay (Neckarhausen) sowie Norbert Schmitt (Ladenburg) und Mannheimer Freunde für musikalische Unterhaltung.

„Mehr Glück mit dem Wetter kann man nicht haben“, weiß eine zufrieden strahlende BdS-Vizechefin Renate Henseler-Sohn um die Klimagunst der Stunde: „Viele denken, dass das vielleicht der letzte schöne Wochenendabend im Freien sein könnte und genießen daher die super Stimmung.“ pj

