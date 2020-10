Betrunkener Autofahrer hat möglicherweise Unfall verschuldet

Reilingen.Zeugen haben am Sonntagmittag einen sichtlich betrunkenen Autofahrer bei der Polizei gemeldet. Wie diese mitteilte, bemerkten die Zeugen den Mann gegen 12.20 Uhr in der Görlitzer Straße in Reilingen, als dieser zu seinem Auto torkelte und wegfuhr. Kurze Zeit später kehrte er zurück. Dort wartete die Polizei bereits, um ihn zu kontrollieren. Der 51-Jährige schlug laut Polizeibericht jedoch unvermittelt auf die Beamten ein. Ein Zeuge half dabei, den Mann zu Boden zu ringen und festzunehmen. Ein Alkoholtest ergab 2,6 Promille. Am schwarzen Nissan des Mannes stellte die Polizei frische Unfallspuren fest und bittet nun um Hinweise zu dem Unfall oder eventuell Geschädigten unter 06205 28600.

