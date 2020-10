Betrunkener Autofahrer überfährt Kreisverkehr und knallt in Lkw

St. Leon-Rot.Ein 64-jähriger Autofahrer ist bei St. Leon-Rot einfach quer über den Kreisverkehr drüber gefahren und in einen Lkw geknallt. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer nicht nur zu schnell unterwegs, sondern ein Alkoholtest ergab noch dazu einen Wert von 2,2 Promille. Wegen Arbeiten an der Unfallstelle war der Bereich um den Kreisverkehr beim Kulturzentrum Harres am Freitagmorgen bis 10.35 Uhr gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet. Der Pkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

