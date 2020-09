Betrunkener Motorradfahrer flüchtet von Unfallort und fährt zur Arbeit 

Sandhausen.Ein Verkehrsunfall ist am Donnerstag gegen 7.30 Uhr von einem 54-jährigen Motorradfahrer verursacht worden, der sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Wie die Polizei mitteilte, streifte der Motorradfahrer ein geparktes Auto und stürzte. Zeugen merkten sich das Kennzeichen des Motorrads. Beim Überprüfen der Adresse fanden die Beamten in der Tiefgarage das beschädigte Motorrad auf. Nachdem der Mann das Motorrad in der Tiefgarage abgestellt hatte, fuhr er mit dem Auto zur Arbeit.

Beim Gespräch fiel den Polizisten ein deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest ergab ein Messergebnis von 1,5 Promille. Auf dem Revier ist dem 54-Jährigen eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf 2.500 Euro.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020