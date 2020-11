Betrunkener schläft nach Unfall in Parkhaus ein

Mannheim.Ein Skoda-Fahrer ist am frühen Mittwochmorgen im Parkhaus der Mannheimer Neckarpromenade gegen einen geparkten BMW gefahren. Nach Angaben der Polizei suchten Zeugen zusammen mit dem privaten Sicherheitsdienst der Neckarpromenade die Unfallstelle auf. Dort sei der Mann schlafend in seinem Fahrzeug aufgefunden worden. Die daraufhin alarmierte Polizei brachte den Unfallverursacher auf das Polizeirevier, da der Mann selbst angab, Alkohol konsumiert zu haben. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.11.2020