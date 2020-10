Bibliotheken bleiben geöffnet

Von den verschärften Corona-Bestimmungen sind die kommunalen Bibliotheken offenbar nicht zwangsläufig betroffen. Nach der Gemeinde Ilvesheim haben am Freitag auch die Stadt Weinheim und die Gemeinde Heddesheim mitgeteilt, dass ihre Büchereien bis auf Weiteres geöffnet bleiben. Die Stadtbibliotheken Schriesheim und Ladenburg wollen in der kommenden Woche Einzelheiten mitteilen. Leiterin Johanna Krämer ist optimistisch, dass es in der Weinstadt trotz der neuen Beschränkungen weiterhin die Möglichkeit der Ausleihe von Büchern gibt, notfalls durch das erprobte Fenstersystem. Auch ihre Kollegin Petra Göhring geht davon aus, dass zumindest der Lieferservice innerhalb Ladenburgs aufrecht erhalten werden kann. hje

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.10.2020