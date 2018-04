Bier aus dem Fass zum Jubiläum

Anzeige

Zunächst steht heute um 19.30 Uhr das Jubiläumskonzert bevor: Unter dem Motto „As Time Goes By“ unternehmen alle vier Chöre des Vereins – dirigiert von Sabine Dietenberger – eine musikalische Zeitreise mit Gästen durch „175 bewegte Jahre“ (Karten gibt es bei Parfümerie Schneckenburger-Treffurt, Neugasse 3). Auch beim Jubiläumsfest tags darauf tritt der MGV Paternion aus Ladenburgs Kärntner Partnergemeinde auf.

Am Montag steigt ab 20 Uhr die ausverkaufte SWR4-Schlagerparty mit DJ Johannes Stier und der Band „Papis Pumpels“ in der Lobdengauhalle (direkte Zufahrt gesperrt, Parken an Neckarstraße, Freibad und Römerstadion). Am Samstag, 13. Oktober, folgt eine Rockmusik-Bierprobe mit „The Bombshells“ zum Abschluss der Jubelfeste. pj

