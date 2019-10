Bilderschau in der Gemeindebücherei

Kunstwerke von Jana Heider werden am Donnerstag, 24. Oktober um 19 Uhr in der Gemeindebücherei Heddesheim präsentiert. Bei der Bilderausstellung unter dem Namen „Seelenbilder und Seelenfood“ können Besucher die Werke in Ruhe betrachten. Die Künstlerin selbst wird anwesend sein und steht Interessierten für Fragen zur Verfügung. Auch für das kulinarische Wohl ist gesorgt. Der Eintritt kostet acht Euro. Karten sind bereits im Vorfeld in der Gemeindebücherei (Telefon 06203/10 12 39) erhältlich. Die Bilder verbleiben für eine gewisse Dauer in der Bücherei und können auch zu den üblichen Öffnungszeiten betrachtet werden. es

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.10.2019