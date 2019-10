„Bin immer gerne zur Arbeit gegangen“

Es war eine große Runde, die am Mittwochnachmittag gemeinsam mit dem geschätzten Kollegen auf dessen Wohl anstieß und ihm alles Gute für den neuen Lebensabschnitt wünschte. Am 1. November tritt „MM“-Redakteur Klaus Neumann seinen wohlverdienten Ruhestand an – nach 37 Jahren in der Regionalredaktion, stets im Einsatz für seine Heimatgemeinde Ilvesheim und lange Jahre auch als stellvertretender

...