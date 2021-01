Rhein-Neckar.Der Deutsche Wetterdienst warnt in der Nacht auf Samstag, 9. Januar, vor Glätte. Bereits am späten Nachmittag könne es in der gesamten Region zu überfrierender Nässe entlang der Bergstraße bis nach Heidelberg, sowie rund um Mannheim und Heidelberg kommen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.01.2021