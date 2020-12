Bislang nur wenige Unfälle trotz Glätte und Schnee

Darmstadt/Mannheim.Dutzende Unfälle mit zahlreichen Verletzten hat es in der vergangenen Nacht auf Hessens Straßen gegeben. Das Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel meldete bis zum frühen Dienstagmorgen 13 witterungsbedingte Unfälle mit insgesamt neun Schwerverletzten. Rund 25 Unfälle gab es im Zuständigkeitsgebiet des Präsidiums Südhessen rund um Gießen. Auf der B47 zwischen Benzheim und Lorsch (Kreis Bergstraße) geriet ein Sattelzug ins Schleudern, der Anhänger wurde abgerissen. Die Bergungsarbeiten dauern an, die Straße könnte nach Angaben eines Polizeisprechers noch bis in den Berufsverkehr hinein gesperrt sein.

Auch im östlichen Landesteil machten Schneefall und glatte Straßen dem Verkehr zu schaffen. Im Bereich Fulda wurden sieben Unfälle gemeldet, auf den Fernverkehrsstraßen kam es immer wieder zu Behinderungen wegen liegengebliebener Lastwagen. Rund um Gießen führt die Polizei sechs von 21 Unfällen aus der Nacht direkt auf die Witterung zurück.

Bislang nur Blechschäden in Mannheim

In Mannheim und Umgebung ist die Lage laut Polizei derzeit noch ruhig. Bisher habe es nur wenige Blechschäden gegeben sowie einige liegen gebliebene Fahrzeuge. Verletzt worden sei bislang niemand.

