Hoffenheim.Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Geschwindigkeitsmessanlage in Hoffenheim beschädigt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei die Kamerascheibe des Blitzers in der Sinsheimer Straße mit schwarzer Lackfarbe besprüht worden. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 07261 6900 zu melden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.10.2020