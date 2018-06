BMW-Fahrer nach Verfolgungsjagd von neun Streifenwagen gestoppt

Anzeige

Speyer/Frankenthal.Ein 29-Jähriger hat sich in der Nacht zum Freitag zwischen Speyer und Frankenthal eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und ist schließlich von insgesamt neun Streifenwagen gestoppt worden. Wie die Beamten mitteilten, sollte der BMW-Fahrer um kurz vor 1 Uhr am Morgen in der Wormser Landstraße in Speyer kontrolliert werden. Nachdem der 29-Jährige zunächst rechts angehalten hatte, beschleunigte er unvermittelt und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Schifferstadter Straße davon. Zwei Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf.

Nach Angaben der Polizei ignorierte der BMW-Fahrer in der Innenstadt, durch die er mit bis zu 120 Stundenkilometern fuhr, alle roten Ampeln und fuhr weiter auf die B9 in Richtung Ludwigshafen. Auch im dortigen Baustellenbereich setzte sich der Mann über alle Verkehrsregeln hinweg, fuhr mit mehr als 200 Stundenkilometern durch den verengten Bereich und überholte einen Lkw-Fahrer auf Höhe des sogenannten Bermuda-Dreiecks an der Zusammenführung zur A65 über die Sperrfläche derart gefährlich, dass nur ein ruckartiges Rechtslenken des Lkw-Fahrers einen Unfall habe vermeiden können.

An der Anschlussstelle Studernheim verließ der BMW-Fahrer dann die B9, kam kurz ins Schlingern und fuhr auf der Mahlastraße dann weiter in Richtung Frankenthal. Dort konnten die Beamten den Autofahrer mit neun Streifenwagen einkeilen und bis zum Stillstand abbremsen. Die drei im Fahrzeug befindlichen Personen wurden festgenommen.