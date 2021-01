Ludwigshafen.Im Keller eines Einfamilienhauses in der Speyerer Straße ist am gestrigen Sonntag gegen 1 Uhr nachts ein Feuer ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Erste Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung. Durch das Feuer entstand nach ersten Einschätzungen ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.01.2021