Mannheim.In einer Industrieanlage in Mannheim-Rheinau ist es am Mittwochvormittag aus bislang unbekannten Gründen zu einem Brand gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr konnte der Brand im Heizungskeller in der Rotterdamer Straße gelöscht werden. Die angrenzenden Bereiche seien kontrolliert und entraucht worden. Es seien keine Personen verletzt worden.

