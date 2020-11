Brand in Mehrfamilienhaus - 58-Jähriger verletzt

Mannheim.In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Sandhofen ist es am Sonntagmorgen zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 58-jähriger Bewohner dabei verletzt. Er wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr habe den Brand in der Groß-Gerauer-Straße, das in einem Badezimmer im ersten Geschoss ausgebrochen war, schnell löschen können. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte als Brandursache ein technischer Defekt eines Warmwasserboilers in Betracht kommen. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.11.2020