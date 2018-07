Brand nach Kollision auf A65: Zwei Autofahrer tödlich verletzt

Anzeige

Mutterstadt.Nach einem Autounfall auf der A65 bei Mutterstadt sind in der Nacht zum Montag zwei Personen den Verletzungen eines folgenden Fahrzeugbrands erlegen. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer eines Kleinlieferwagens aus der Südwestpfalz gegen 0.16 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der A65 in Richtung Neustadt unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache auf einen langsam fahrenden oder sogar stehenden Kleinwagen auffuhr. Die Wucht des Aufpralls war laut Polizei so hoch, dass beide Fahrzeuge eine fünf Meter hohe Böschung herabstürzen und unmittelbar in Brand geraten.

Nachdem sich der Fahrer des Kleinlieferwagens noch unverletzt aus seinem Fahrzeug befreien kann, rettet er die leblose Fahrerin des Kleinwagens aus ihrem lichterloh brennenden Wagen und legt sie in sicherer Reichweite ab. Ein eingetroffener Ersthelfer versucht mit dem Lieferwagenfahrer auch noch den Beifahrer aus dem Kleinwagen zu befreien, doch in der enormen Hitzeentwicklung wird die Rettung nach Informationen der Beamten unmöglich. Der zweite Insasse verbrennt im Fahrzeug bis zur Unkenntlichkeit. Einem eingetroffenen Notarzt gelingt vor Ort noch die Reanimation der Kleinwagen-Fahrerin, diese verstirbt zwei Stunden später jedoch in einer Klinik. Die Identität der verstorbenen Personen steht laut Polizei derzeit noch nicht fest.

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren auch am frühen Montagmorgen noch im Einsatz. Bis die Helfer die vollständig ausgebrannten Fahrzeuge vollständig bergen können, bleibt die A65 in Richtung Neustadt zwischen dem Autobahnkreuz Mutterstadt und der Anschlussstelle Dannstadt noch voll gesperrt. (pol/mer)