Briefwahl online beantragen

Ladenburg. Für die Landtagswahlen am 14. März können die Briefwahlunterlagen in Ladenburg auch online beantragt werden. Entweder über den auf dem Wahlschein gedruckten QR-Code oder über den Link http://bit.ly/3akuE2n. Aber auch per E-Mail an wahlen@ladenburg.de unter Angabe folgender Daten: Familienname, Vornamen, Geburtsdatum, Anschrift. Es geht natürlich auch schriftlich (auch Fax), bitte Familienname, Vornamen, Geburtsdatum, Anschrift angeben. Und auch persönlich während der Öffnungszeiten des Rathauses nach Anmeldung an der Pforte.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.02.2021