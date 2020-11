Ludwigshafen.Wegen Erkundungsbohrungen ist die Brücke über den Rehbach in Richtung des Restaurants Waldmühle am Montag und Dienstag, 16. und 17. November, gesperrt. Wie die Stadt mitteilt, stehen Instandsetzungsarbeiten an der Brücke an. Erforderlich sei eine Generalsanierung mit einem Ersatz des Überbaus. Die Maßnahme ist erst für 2021 geplant.

