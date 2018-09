Brunnen auf die Planken

Zum Platz für den Zabbe-Brunnen

Wenn man sich mal die Probleme in Seckenheim betrachtet, muss man feststellen, dass außer den Rennwochen auf der Pferderennbahn so gut wie nichts funktioniert. Eine neu umgebaute Hauptstraße, auf der das Fahrradfahren zwischen den Gleisen eher an die Spieleshow ,,Spiel ohne Grenzen’’ erinnert. Die Rastatter Straße, deren Anwohner seit anderthalb Jahren ihre Mülltonnen selbst nach vorne schieben müssen, weil ein Kran die Straße blockiert. Eine VRN-Buslinie, die dem letzten Seckenheimer Anwohner den Nerv zieht, weil 3000 Busse im Monat durch verkehrsberuhigte Zonen fahren.

Und jetzt auch noch der Zabbe-Brunnen. Wenn es einen Platz für den Brunnen gibt, dann kann es nur der alte angestammte Platz auf den Planken sein. Wer allerdings behauptet, das Aufstellen des Brunnens würde 650 000 Euro verschlingen, dem muß ich entgegenhalten – wer will eigentlich, dass der Brunnen wieder mit Wasser betrieben wird – und wie kommt man auf eine solche Summe, die eher in das Reich der Fabeln reicht? Oder will man es durch diese Phantasie-Summe dem mündigen Bürger einfacher machen, gegen das Projekt ,,Planken’’ zu stimmen?

Vielleicht verfolgen bestimmte Personen auch einen Plan, dass ausgerechnet der Badener Platz der beste Standort sein soll? Ein Schelm, der Böses dabei denkt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.09.2018