Brunnen voller Badeschaum

Eppelheim.Das Phänomen konnte man in der Eppelheimer Ortsmitte in den vergangenen Jahren schon öfter mal beobachten. Warum sich jetzt im Brunnen Schaumwolken bilden, konnte Pressesprecher Christoph Horsch schnell erklären: „Auslöser für die Schaumbildung ist Spülmittel, wie es auch im Hausgebrauch verwendet wird." Die Stadt habe jedenfalls keine Maßnahmen getroffen, damit es zu einer Schaumbildung kommt. Horsch geht davon aus, dass es sich wohl um einen Halloween-Streich handelt und dem Brunnenwasser Spülmittel beigefügt wurde. „Das Wasser mit dem Spülmittel wird regulär über die Kanalisation entsorgt“, teilte er mit. Der Brunnen an der evangelischen Kirche sowie alle anderen Brunnen im Stadtzentrum werden im Laufe dieser Woche ohnehin abgeschaltet und winterfest gemacht.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 03.11.2020