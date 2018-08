Bürger arbeiten an Digitalisierung

Noch bis zum 10. September können sich Heddesheimer für die Zukunftswerkstatt Digitalisierung anmelden. Der digitale Wandel verändert den Alltag, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Bei der Veranstaltung am Dienstag, 25. September, um 18.30 Uhr im Bürgerhaus geht es unter anderem um diese Fragen: „Was erwartet uns in der Zukunft? Wie wollen wir in Zukunft leben und arbeiten? Wie kann Digitalisierung für das Zusammenleben der Menschen und für die Zukunft der Wirtschaft der Verwaltung genutzt werden? Darüber wollen Vertreter des Gemeinderats, der Verwaltung, Akteure und Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam mit den Bürgern diskutieren. Anmeldungen bei Martina Merx im Rathaus, Telefon 06203/ 101-221, per Online-Formular auf der Webseite der Gemeinde oder per E-Mail an gemeinde@heddesheim.de. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018