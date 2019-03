Bürgerbüros in den Rathäusern der Region

Edingen-Neckarhausen: Wer das Rathaus der Gemeinde in Edingen betritt, findet gleich links einen Infopunkt als Anlaufstelle. Hier erhalten Bürger fast alle Dienstleistungen, die das Rathaus zu bieten hat. „Das ist unser Bürgerbüro“, erläutert Bürgermeister Simon Michler. Auch in der Zweigstelle des Rathauses im Schloss in Neckarhausen sind die wichtigsten Dienstleistungen der Verwaltung verfügbar.

Heddesheim: Die Umgestaltung des Erdgeschosses im Rathaus zu einem Dienstleistungsbereich war im Februar 1998 eine Wahlkampfforderung von Michael Kessler. Nach seiner Wahl zum Bürgermeister setzte er sie innerhalb kurzer Zeit um: Am 21. Oktober 2001 wurde die „Service-Ebene mit Bürgerbüro“ eröffnet.

Hirschberg: Seit der Einweihung des neuen Rathauses 1993 im Ortsteil Leutershausen befindet sich das Bürgeramt der Gemeinde als zentrale Anlaufstelle im Erdgeschoss des modernen Verwaltungsgebäudes, direkt am Eingang.

Ilvesheim: Seit Mai 2011 kommen die Ilvesheimer in den Genuss eines verbesserten Bürgerservice. Im Erdgeschoss des Rathauses werden hinter einer Glastür an vier Schreibtischen die verschiedenen Leistungen der Verwaltung angeboten – was von Abschriften bis hin zum Wohnortwechsel reicht. Im Wartebereich vor der Glastür können sich Kinder in einer Spielecke die Zeit vertreiben. Der Zugang ist behindertengerecht. Im Bürgerbüro gehen auch die Telefonate ein. Die Zimmer von Gemeindesozialarbeiterin und Standesbeamtin sind auf demselben Stockwerk. „Man hat die Wege für die Bürger zu Auskunfts- und Beratungsstellen im Erdgeschoss konzentriert“, so Bürgermeister Andreas Metz.

Schriesheim: In Schriesheim hat das Bürgerbüro im März 1998 seinen Dienst aufgenommen. „In einer anspruchsvollen Konstruktion aus Holz und Glas beraten die städtischen Mitarbeiter die Bürger in allen wichtigen Fragen“, schrieb der „MM“ zur Eröffnung. Bis heute befindet sich das Bürgerbüro im Erdgeschoss des Rathauses. hje/neu

