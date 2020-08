Bürgerhilfe setzt beliebte Aktionen fort

Mehr als 500 Einsätze hatte die Bürgerhilfe Ilvesheim im vergangenen Jahr, das entspricht mehr als 1000 Stunden. Viele davon waren Fahrten zum Arzt, ins Krankenhaus, zur Apotheke oder persönliche Besuche bei Menschen, die sonst kaum Kontakt zur Außenwelt haben. „Wegen des Corona-bedingten Lockdowns im Frühling ist die Anzahl der Einsätze in diesem Jahr allerdings nicht annähernd so hoch“, erklärt Eckhard Wagner, Schriftführer und Kassenwart der Bürgerhilfe. Den Aufwand für das laufende Jahr bis Juni schätzt er auf rund 250 Stunden.

Was auf den ersten Blick nicht dramatisch wirkt, kann für den Verein schlimme Folgen haben. „Wir erhalten Fördergeld von der Gemeinde Ilvesheim und der Pflegeversicherung“, sagt Vorsitzende Hildegund Wagner, die bei der jüngsten Versammlung in der vergangenen Woche für weitere drei Jahre im Amt bestätigt worden ist. Das Geld wird an den Einsatzstunden gemessen – je mehr Stunden die Bürgerhilfe leistet, desto höher fällt die Fördersumme aus. Davon hängt zum Beispiel ab, ob und wie umfangreich die Einkäufe für finanziell schwachgestellte Familien und Personen sind.

Anfang des Jahres konnten sie noch auf Spendengelder aus dem Vorjahr zurückgreifen. „Die hielten leider nicht lange vor“, sagt die Ilvesheimerin. Mit Unterstützung durch die Nachbarschaftshilfen im Lockdown und viele kleinere Spenden konnte sich die Bürgerhilfe über Wasser halten. Und seit Juni sind die Mitglieder wieder aktiver und nehmen auch wieder Besuche wahr. „Um aber mit dem Budget besser hinzukommen, haben wir uns mit einem Verein der Bergstraße namens ’share and save’ zusammengetan“, erzählt die Vorsitzende. Dieser Verein organisiert Lebensmittel aus Gastronomie und Verkauf, die am nächsten Tag nicht mehr verwendet werden oder verkauft werden dürfen – wie etwa Brötchen beim Bäcker: „Das ist eine Zusammenarbeit, die durchaus Zukunft hat!“

Überraschung zu Weihnachten

Neben den beliebten Kaffeenachmittagen will die Bürgerhilfe trotz Corona weitere Aktionen wieder aufnehmen, wie etwa die alljährlichen Weihnachtspäckchen. Zwei Tüten gefüllt mit Lebensmitteln und Artikeln für den täglichen Bedarf. „Wir schreiben Firmen an und bitten um Spenden“, sagt Wagner. Im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde dafür die Mehrzweckhalle zur Verfügung gestellt. „Das war perfekt!“ Doch weil die Halle aktuell saniert wird, ist noch offen, ob die Bürgerhilfe sie erneut nutzen kann. Für die direkte Weihnachtszeit hat der Verein übrigens „auch noch was in petto“, sagt die Vorsitzende, doch das soll eine Überraschung bleiben.

Info: Kontakt per E-Mail: ilvesheimer.buergerhilfe@gmx.de

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.08.2020