Bürgermeister packen bei der Lese mit an

„Wie viele Öchsle mögen in diesem Jahr die Rieslingtrauben wohl haben“, darüber grübelten die Hobbywinzer, die sich an diesem Samstagvormittag die Trauben im höchsten Weinberg Schriesheims einzubringen. Ohne Refraktometer war das allerdings schwer zu ermitteln. Da brauchte es schon einen ganz empfindlichen Gaumen. „Ich schätze, es sind um die 85 Öchsle“, schätzte Bürgermeister Höfer mit seinem Gaumen augenzwinkernd den Öchslegehalt.

13 ehrenamtliche Hobbywinzer hatten sich auf den beschwerlichen Weg zum höchsten Weinberg aufgemacht, um unter der Statue der Madonna die von ihr beschützten Trauben zu lesen. „So viele Freizeitwinzer wie in diesem Jahr, hatten wir schon lange nicht mehr“, bestätigte Höfer.

Er freute sich ganz besonders, dass in diesem Jahr einige seiner Amtskollegen aus den Nachbargemeinden seiner Einladung gefolgt waren. „Weder in Heddesheim noch in Wilhelmsfeld gibt es Weinberge und ich wollte sie an diesem Erlebnis teilhaben“, begründete Höfer seine Einladung. Gemeinsam mit ihm ließen die beiden Alt-Bürgermeister Rainer Ziegler aus Ladenburg und Hans Zellner aus Wilhelmsfeld wie die beiden amtierenden Bürgermeister Michael Kessler aus Heddesheim und Christoph Oeldorf aus Wilhelmsfeld Trauben um Trauben in die Eimer fallen.

Ganz andere Gesprächskultur

„Als Junge habe ich schon öfter bei der Lese mitgeholfen“, erzählte der Wilhelmsfelder Bürgermeister, dem die Arbeit recht flott von den Hand ging und der auch nach knapp zwei Stunden keine Ermüdungserscheinung zeigte. Er sei gerne der Einladung gefolgt, könne man hier in entspannter Atmosphäre einiges besprechen. „Hier ist es anders als am Verhandlungstisch, das ist eine ganz andere Gesprächskultur“.

Für den ehemaligen Sparkassenvorstand Rüdiger Hauser gehört die alljährliche Weinlese auf dem Schriesheimer Madonnenberg zu einem festen Bestandteil in seinem Terminkalender. Für ihn sei es das Highlight des Jahres und er freue sich auf die guten Gespräche und das Wiedersehen mit alten Freunden. „Seit gut 20 Jahren bin ich mit dabei“, überlegte er.

„Jahrgang wird sensationell“

Auch für die beiden Damen Romy Schilling und Isolde Nelles, die fast immer bei der Lese dabei sind, bedeutet es eine willkommene Abwechslung. „Der Jahrgang 2018 wird einfach sensationell“, davon war die echte Weinkennerin Romy Schilling überzeugt. Sie ging sogar so weit, dass sie die Prognose abgab, er werde einem Crémant ebenbürtig sein. Nach getaner Arbeit – das war um das Mittagsläuten – wartete auf alle eine deftige Brotzeit, die zünftig unter der Madonna eingenommen wurde.

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.09.2018